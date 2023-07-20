ВВС Украины: "У наших Сил обороны пока нет возможности сбивать российские ракеты "Оникс"

Вооружённые силы Украины пока не в состоянии сбивать некоторые ракеты российской армии.

Фото: mil.ru

Об этом сообщил спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"У Сил обороны Украины пока нет возможности сбивать ракеты "Оникс", — цитируют его украинские СМИ.

Высокопоставленный военный чиновник киевского режима заявил, что средства противовоздушной обороны Украины не могут сбивать ракеты "Оникс", поскольку они летят на скорости более 3 тысяч километров в час. Причём, заходя на цель, эти ракеты могут лететь на высоте 10-15 метров над водой. и именно такая крайне низкая высота является основным препятствием для украинских ПВО.

Напомним, сегодня, 20 июля, ночью в портах Одессы и Николаева "хоронили" зерновую сделку именно ракеты "Калибр" и "Оникс".

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