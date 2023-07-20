Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал, что украинские войска больше не пытаются наступать на Запорожском направлении.
Врио главы региона заявил о стабилизации обстановки на этом участке линии соприкосновения. Балицкий уточнил, что на других участках, Пологовском и Времевском, попыток наступления на позиции ВС РФ со стороны ВСУ вообще не наблюдается.
Врио главы региона считает, что сейчас главная задача ВСУ — это восстановление сил и пополнение ресурсов.
"Наше командование понимает, что противник использует данное затишье для того, чтобы восстановить силы после значительных потерь живой силы и военной техники", — отметил Балицкий.
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