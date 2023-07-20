Военный журналист Александр Сладков рассказал об изменении тактики ВС Украины на линии фронта. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Эксперт сообщил, что на участке Васильевка — Липовое восточнее Соледара украинские военные начали минировать подходы к своим позициям.
"При варианте сплошного минирования враг опасается наших наступательных действий и отказывается от своих наступательных действий. То есть период контрнаступления на этом направлении может закончиться", — пояснил Сладков.
Он отметил, что ВСУ наступают одновременно несколькими группами по 20 человек, при поддержке трёх-пяти единиц бронетехники. На дистанции попадают под огонь артиллерии ВС РФ, несут потери и отходят.
Сладков считает, что артиллерия и ударные дроны представляют опасность для нашей армии. Некоторые беспилотники противника достигают целей.
"На этой неделе были отмечены атаки противника даже наших одиночных легковых машин. Значит боеприпасы имеются", — рассказал эксперт.
Он также сообщил, что ВСУ стремятся погасить активность ВС РФ в прифронтовой полосе любыми силами. Противник ждёт, когда закончится его ресурс. Армия России готова накопить силы и идти вперёд.
"Наше будущее обнадёживающее, а перспективы противника в любом случае нет", — заключил Сладков.
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