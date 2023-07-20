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Сладков рассказал об изменении тактики ВС Украины в зоне СВО

1:32
Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков рассказал об изменении тактики ВС Украины на линии фронта. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Сладков рассказал об изменении тактики ВС Украины в зоне СВО
Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Эксперт сообщил, что на участке Васильевка — Липовое восточнее Соледара украинские военные начали минировать подходы к своим позициям.

"При варианте сплошного минирования враг опасается наших наступательных действий и отказывается от своих наступательных действий. То есть период контрнаступления на этом направлении может закончиться", — пояснил Сладков.

Он отметил, что ВСУ наступают одновременно несколькими группами по 20 человек, при поддержке трёх-пяти единиц бронетехники. На дистанции попадают под огонь артиллерии ВС РФ, несут потери и отходят.

Сладков считает, что артиллерия и ударные дроны представляют опасность для нашей армии. Некоторые беспилотники противника достигают целей.

"На этой неделе были отмечены атаки противника даже наших одиночных легковых машин. Значит боеприпасы имеются", — рассказал эксперт.

Он также сообщил, что ВСУ стремятся погасить активность ВС РФ в прифронтовой полосе любыми силами. Противник ждёт, когда закончится его ресурс. Армия России готова накопить силы и идти вперёд.

"Наше будущее обнадёживающее, а перспективы противника в любом случае нет", — заключил Сладков.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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