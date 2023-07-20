Липовой: ВСУ будут применять тактику москитной стаи в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске

Участившиеся атаки ВСУ на Крым говорят о том, что у киевского режима нет успехов в зоне проведения спецоперации. Власти Украины пытаются изобразить бурную деятельность перед своими хозяевами. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой России Сергей Липовой.

Фото: telegram

По его словам, Киев пытается прикрыть терактами провальное наступление. Он считает, что ВСУ будут проводить больше террористических актов в отношении Крыма по мере ухудшения ситуации для украинских боевиков на линии соприкосновения. Как пояснил герой России, армия Украины столкнулась с полным провалом на стратегических направлениях.

"Успехов на фронте у них нет, поэтому они будут стараться как можно чаще применять тактику москитной стаи, будут кусать нас, проводить теракты, диверсионные акты непосредственно в тех регионах, где у нас соприкосновение. Это Белгород, Брянск, Курск. Киев будет пытаться нанести ущерб Крыму. Это американская тактика, которой были обучены диверсионные группы киевского режима", — сказал Липовой.

Он подчеркнул: украинское командование пытается доказать Западу, что у ВСУ ещё сохранились боевой дух и боевые возможности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о новой атаке Киева на полуостров, в результате которой погибла девочка. Политик добавил, что беспилотник ВСУ повредил четыре здания.