Украинский генерал Кривонос призвал наплевать на рекомендации Запада и "атаковать Россию на её территории"

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев не должен слушать НАТО, и наплевав на запреты Запада, бить по территории РФ, уничтожая гражданские объекты и мирных граждан.

Фото: Автор: Адміністрація Президента України, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77293309

Об этом сообщил бывший заместитель командующего ССО ВСУ, экс-заместитель секретаря Совета безопасности Украины генерал Сергей Кривонос.

По его словам, удары по мостам, электростанциям и различным базам позволят Украине быстрее победить Российскую Федерацию.

"Если мы и дальше будем сидеть в глухой обороне и просто отбивать наступления, в том числе авианападения, то пользы не будет. Я уже полгода говорю, что нужно наносить удары по территории врага. Не оборачиваться, что нам там рассказывают наши натовские партнеры, а бить врага на его территории. Уничтожать его нефтебазы, ж/д узлы, газопроводы, электростанции, уничтожать его заводы, мосты", — цитирует националиста "ПолитНавигатор".

Он отметил, что это будет осложнять логистику армии России и улучшать возможности ВСУ по реакции. Когда у россиян будет меньше дорог и мостов, то логистика российской армии затянется. Когда Украина уничтожит огромное количество его нефтяных объектов, это уменьшит наступательную возможность ВС РФ, подытожил Кривонос.

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