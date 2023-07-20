Украина после 2014 года стремительно деградировала и окончательно растеряла оставшийся со времен СССР потенциал. Попытки компенсировать утраты британскими высокими технологиями пока безуспешны.
Эксперты прогнозируют большую войну в Чёрном море, но о составе участников предпочитают не распространяться — пишет TopWar.
Однако, все знают, что:
При этом сама Украина не в состоянии противопоставить РФ практически ничего. ВМС Украины фактически не существует, а НАТО и не скрывает, что принимать в свои ряды Киев не собирается.
Советское наследие Киев давно угробил, так как ещё в 1997 году количество боевых кораблей и катеров снизилось на 40% от унаследованного. К 2015 году, когда Украина уже лишилась Крыма, речь уже шла о 60-75% потерь плавсредств. В Черноморском регионе по количеству боевых технических единиц во флотах государств хуже дела только у Грузии.
Притом, что при разделе имущества СССР Украина получила не самые худшие корабли. Ей досталась и подводная лодка "Запорожье", и уникальный закрытый морской "бункер" для подводных лодок в Балаклаве с выходами в открытое море и в Балаклавскую бухту.
Коррупция чудовищных размеров не дала Киеву и шанса ввести в строй 12 новых плавсредств боевого и вспомогательного назначения. И модернизировать ещё пять.
До 2014 года, когда Украина лишилась Крыма и допустила конфликт на Донбассе, реально были спущены со стапелей лишь те корабли, которые начали строиться ещё при СССР:
Кое-как Киев ухитрился купить:
Что характерно, все эти попытки соответствовать гордому званию Вооружённых сил осуществлялись при президенте Викторе Януковиче, которого некоторые российские СМИ до сих пор считают пророссийским "антизападником".
Военно-морской флот Украины недавно потерял и свою последнюю серьёзную боевую единицу — СДК "Юрий Олефиренко". Охота за ним велась давно. Власти Украины использовали зерновую сделку для его защиты, он убивал мирных жителей и бойцов ВС РФ у Херсона — но дождался ночной ракеты.
Кроме того, Киев потерял:
На данный момент роль флагмана исполняет турецкий корвет ADA "Гетман Мазепа", о борт которого жена Зеленского (к ужасу суеверных моряков!) не смогла разбить бутылку.
Предупреждение Минобороны РФ относительно судов, следующих в порты Украины, можно расценивать как блокаду Одессы и Николаева — ранее заявил военспец Виктор Литовкин. По его словам, все суда после досмотра будут разворачивать обратно или топить — даже если это будет корабль НАТО.
"Нечаянно прилетел снаряд или торпеда. Тут сначала Турция не пропустит через свои территориальные воды подобные судна или корабли", — поделился он.
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Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.