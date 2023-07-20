TopWar: скоро "большая морская война". Чем будет воевать Украина?

Украина после 2014 года стремительно деградировала и окончательно растеряла оставшийся со времен СССР потенциал. Попытки компенсировать утраты британскими высокими технологиями пока безуспешны.

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Эксперты прогнозируют большую войну в Чёрном море, но о составе участников предпочитают не распространяться — пишет TopWar.

Однако, все знают, что:

Турции это точно не нужно,

у Болгарии, Румынии и Грузии мало военных ресурсов.

При этом сама Украина не в состоянии противопоставить РФ практически ничего. ВМС Украины фактически не существует, а НАТО и не скрывает, что принимать в свои ряды Киев не собирается.

Советское наследие Киев давно угробил, так как ещё в 1997 году количество боевых кораблей и катеров снизилось на 40% от унаследованного. К 2015 году, когда Украина уже лишилась Крыма, речь уже шла о 60-75% потерь плавсредств. В Черноморском регионе по количеству боевых технических единиц во флотах государств хуже дела только у Грузии.

Притом, что при разделе имущества СССР Украина получила не самые худшие корабли. Ей досталась и подводная лодка "Запорожье", и уникальный закрытый морской "бункер" для подводных лодок в Балаклаве с выходами в открытое море и в Балаклавскую бухту.

Коррупция чудовищных размеров не дала Киеву и шанса ввести в строй 12 новых плавсредств боевого и вспомогательного назначения. И модернизировать ещё пять.

До 2014 года, когда Украина лишилась Крыма и допустила конфликт на Донбассе, реально были спущены со стапелей лишь те корабли, которые начали строиться ещё при СССР:

корвет "Луцк",

корвет "Тернополь".

Кое-как Киев ухитрился купить:

"Славутич",

"Приднепровье",

"Кировоград",

"Кременец".

Что характерно, все эти попытки соответствовать гордому званию Вооружённых сил осуществлялись при президенте Викторе Януковиче, которого некоторые российские СМИ до сих пор считают пророссийским "антизападником".

Военно-морской флот Украины недавно потерял и свою последнюю серьёзную боевую единицу — СДК "Юрий Олефиренко". Охота за ним велась давно. Власти Украины использовали зерновую сделку для его защиты, он убивал мирных жителей и бойцов ВС РФ у Херсона — но дождался ночной ракеты.

Кроме того, Киев потерял:

патрульный катер Р-190 "Славянск" (бывший WPB-1321 Cushing); ракеты утопили рейдовый тральщик U360 "Геническ"; у острова Змеиный ржавеет и БДШК L450 "Станислав"; единственная подводная лодка Украины "Запорожье" стоит ржавой на вечном приколе в Крыму; бывший флагман ВМФ Украины и гордость советского флота — ракетный крейсер "Украина" ("систершип" погибшего крейсера "Москва") сгнил у причала и скоро будет продан "на иголки" как металлолом.

На данный момент роль флагмана исполняет турецкий корвет ADA "Гетман Мазепа", о борт которого жена Зеленского (к ужасу суеверных моряков!) не смогла разбить бутылку.

Предупреждение Минобороны РФ относительно судов, следующих в порты Украины, можно расценивать как блокаду Одессы и Николаева — ранее заявил военспец Виктор Литовкин. По его словам, все суда после досмотра будут разворачивать обратно или топить — даже если это будет корабль НАТО.

"Нечаянно прилетел снаряд или торпеда. Тут сначала Турция не пропустит через свои территориальные воды подобные судна или корабли", — поделился он.