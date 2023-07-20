Политолог Сергей Марков объяснил, где сейчас ведутся главные бои между ВСУ и российской армией.
Марков отмтеил, что бои высокой интенсивности не прекращаются.
"Главные бои сейчас ведутся за высоты над Клещеевкой рядом с Бахмутом — Артёмовском. Очень медленно, но ВСУ всё-таки продвигаются там", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Политолог отметил, что на севере Харьковской области ведут неспешное наступление ВС РФ. Он озвучил версию о том, что там сейчас имеется группировка в 100 тысяч, обладающая способностью наступать на Купянск и на Харьков.
На Запорожье. по словам Маркова, ВСУ медленно продвигаются, неся большие потери.
"ВСУ изменила тактику и очень бережёт западную технику", — написал Марков.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал об изменении тактики армии Украины.
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