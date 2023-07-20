Марков рассказал о ситуации в горячих точках СВО, где сейчас ведутся интенсивные бои

Политолог Сергей Марков объяснил, где сейчас ведутся главные бои между ВСУ и российской армией.

Фото: Mil.gov.ua

Марков отмтеил, что бои высокой интенсивности не прекращаются.

"Главные бои сейчас ведутся за высоты над Клещеевкой рядом с Бахмутом — Артёмовском. Очень медленно, но ВСУ всё-таки продвигаются там", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Политолог отметил, что на севере Харьковской области ведут неспешное наступление ВС РФ. Он озвучил версию о том, что там сейчас имеется группировка в 100 тысяч, обладающая способностью наступать на Купянск и на Харьков.

На Запорожье. по словам Маркова, ВСУ медленно продвигаются, неся большие потери.

"ВСУ изменила тактику и очень бережёт западную технику", — написал Марков.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал об изменении тактики армии Украины.