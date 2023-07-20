В Новой Москве беспилотный летательный аппарат упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок".
Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По информации, из здания эвакуировано 80 детей.
"Квадрокоптер обнаружили на крыше летней веранды в поселении Вороновское в Троицком административном округе. На месте работают экстренные службы", — отметил портал.
Напомним, сегодня, 20 июля, рано утром в селе Раздольном на северо-западе Крыма в результате атаки беспилотником ВСУ погибла 14-летняя девочка.
Подростка отвезли в больницу с травмами, где девочку пытались реанимировать, однако спасти не смогли.
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