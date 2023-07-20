Обстрел российских позиций кассетными боеприпасами на Запорожском направлении попал на кадры.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также есть информация, что боевики бандформирований активно применяют их на Южно-Донецком участке и на флангах у Артёмовского фронта. Солдаты российской армии сообщают, что националисты применяли их и раньше, но в гораздо меньшем количестве.
США также сегодня подтвердили, что американские кассетные боеприпасы уже доставлены и применяются армией Украины "в течение недели или около того".
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