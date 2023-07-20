ВСУ начали массово применять кассетные боеприпасы на фронтах

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обстрел российских позиций кассетными боеприпасами на Запорожском направлении попал на кадры.

Фото: pagina12.com.ar

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также есть информация, что боевики бандформирований активно применяют их на Южно-Донецком участке и на флангах у Артёмовского фронта. Солдаты российской армии сообщают, что националисты применяли их и раньше, но в гораздо меньшем количестве.

США также сегодня подтвердили, что американские кассетные боеприпасы уже доставлены и применяются армией Украины "в течение недели или около того".