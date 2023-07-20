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ВС РФ ведут мощное наступление под Донецком: ВСУ выбиты из Весёлого и с Каменки

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Силовые структуры

Российские войска под Донецком ведут мощное наступление. Националисты киевского режима выбиты из села Весёлое и с позиций у Каменки.

ВС РФ ведут мощное наступление под Донецком: ВСУ выбиты из Весёлого и с Каменки
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военные аналитики Украины уже сообщили о серьёзном продвижении российской армии восточнее Авдеевки. В ходе наступления бронегруппы ВС РФ смогли сильно вклиниться в оборону армии Украины.

Штурмовые отряды вернули контроль над посёлком Весёлое и опорником северо-западнее населённого пункта Каменка. После этого армия РФ продвинулась вдоль лесополосы. Боевые действия продолжаются.

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"Это не наша война!": Европа против Украины
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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