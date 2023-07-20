Российские войска под Донецком ведут мощное наступление. Националисты киевского режима выбиты из села Весёлое и с позиций у Каменки.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военные аналитики Украины уже сообщили о серьёзном продвижении российской армии восточнее Авдеевки. В ходе наступления бронегруппы ВС РФ смогли сильно вклиниться в оборону армии Украины.
Штурмовые отряды вернули контроль над посёлком Весёлое и опорником северо-западнее населённого пункта Каменка. После этого армия РФ продвинулась вдоль лесополосы. Боевые действия продолжаются.
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