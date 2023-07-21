Эксперт Кнутов рассказал, что ВКС РФ в Одессе разбомбили ценный ресурс для наступления ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зерновая сделка позволила украинским властям сосредоточить в Одессе сборку морских безэкипажных катеров и хранилища с топливом для ВСУ, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Фото: https://t.me/rybar/35636

Поэтому, добавил он, атака Военно-космических сил РФ на Одесский порт нанесла серьёзный урон украинским войскам, уничтожив ценный ресурс.

"Это мощнейший урон для группировки украинской армии, которая могла бы заправить свою бронетехнику для проведения "контрнаступа", — пояснил Кнутов в интервью изданию "Украина.ру.

Также были повреждены погрузочные терминалы, уточнил специалист, что помешает президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить свою угрозу и возобновить зерновую сделку без участия России.

Ранее эксперт по логистике рассказал, что удары по Одессе и Николаеву оставили Незалежную без морских перевозок.