Зерновая сделка позволила украинским властям сосредоточить в Одессе сборку морских безэкипажных катеров и хранилища с топливом для ВСУ, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Поэтому, добавил он, атака Военно-космических сил РФ на Одесский порт нанесла серьёзный урон украинским войскам, уничтожив ценный ресурс.
"Это мощнейший урон для группировки украинской армии, которая могла бы заправить свою бронетехнику для проведения "контрнаступа", — пояснил Кнутов в интервью изданию "Украина.ру.
Также были повреждены погрузочные терминалы, уточнил специалист, что помешает президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить свою угрозу и возобновить зерновую сделку без участия России.
Ранее эксперт по логистике рассказал, что удары по Одессе и Николаеву оставили Незалежную без морских перевозок.
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