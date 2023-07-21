Марочко: ВКС РФ нанесли групповые удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушно-космические силы РФ ракетами и бомбами ударили по местам сосредоточения ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

По словам военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, цели были поражены у Белогоровки, Серебрянки, Невского, Макеевки, Новосёловского и Терн. Он добавил, что во время российской атаки использовались разные средства, например, армейская авиация.

"Применение ракетно-бомбовых ударов, в том числе УПАБ-250, в очередной раз показало свою эффективность", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил эксперт, после нанесения огневого поражения российские военные отправились в пункты дислокации. Кроме того, офицер сообщил об атаках РФ рядом с населённым пунктом Торское и по направлению Ямполя.

Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ провалили атаку на оборонительные рубежи российской армии в районе Красного Лимана.