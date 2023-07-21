После угроз Украины судоходству в Чёрном море Песков заявил, что Украина не гнушается ничем

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал журналистам интервью, в котором прокомментировал угрозы киевского режима судоходству в акватории Чёрного моря.

Фото: РБК

По словам официального представителя Кремля, текущую ситуацию тщательно анализируют в настоящее время специалисты ответственных ведомств. Экспертам предстоит выработать рекомендации с целью сведения к минимуму потенциальных опасностей, отметил Песков. Он назвал режим Зеленского непредсказуемым и не гнушающимся ничем, пишет РИА Новости.