Рогов предупредил о перегруппировке ВСУ в Запорожье после неудач в контрнаступлении

Украинская армия проводит перегруппировку после того, как у неё снова провалилась попытка прорваться сквозь российскую оборону в Запорожской области, на Ореховском направлении. Об этом проинформировал глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

Общественник объяснил, что российские войска хорошо "потрепали" ВСУ на этом направлении, и им нужно время и свежие ресурсы для восстановления.

"ВСУ готовятся на этом участке к новому наступлению, но очевидно, у них явный недостаток в живой силе. Потрепали их на этом направлении основательно, поэтому идет перегруппировка, чтобы сформировать новые штурмовые отряды", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов отметил, что украинские подразделения в этом районе постоянно накрываются артиллерийским огнём и атакуются беспилотниками.