Кива: удары ВКС РФ заставляют одесситов покидать город, растёт паника

Удары по Одесской области — это ответ на украинскую атаку на Крымский мост.

Фото: facebook.com

После гибели двух мирных людей одесский регион превратился в ад, в своём Telegram-канале пишет экс-депутат Рады Украины Илья Кива.

"Ежедневные удары ВКС России по портам и инфраструктуре заставляют людей массово покидать город, всё больше растёт паническое настроение. У всех один вопрос: сколько будет стоить украинцам удовлетворение ущемлённого самолюбия Зеленского на саммите НАТО? Где об него вытерли ноги и после чего он решил ударить по мосту назло Путину", — заявил бывший нардеп.

По его словам, Россия мост починит, а вот нанесённый ущерб Украина уже не восстановит никогда. Граждане Украины всё больше похожи на заложников маньяка-наркомана, который находится в агонии перед собственной гибелью, подытожил Кива.

Напомним, сегодня, 21 июля, днём по Одесской и Николаевской областям нанесён мощный удар российскими ракетами "Оникс".