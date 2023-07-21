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Полянский: все суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями

0:42
Силовые структуры

Все морские суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями.

Полянский: все суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями
Фото: infosmi.net

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, киевская власть использовала зерновую сделку для наращивания военной инфраструктуры и военного потенциала. За год власти Незалежной под прикрытием черноморской инициативы накопили серьёзные топливные и военно-промышленные мощности в портах Украины.

Россия рассматривает украинскую портовую инфраструктуру как место дислокации и пополнения Вооружённых сил Украины западным оружием и боеприпасами, подытожил российский дипломат.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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