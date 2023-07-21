Полянский: все суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все морские суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями.

Фото: infosmi.net

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, киевская власть использовала зерновую сделку для наращивания военной инфраструктуры и военного потенциала. За год власти Незалежной под прикрытием черноморской инициативы накопили серьёзные топливные и военно-промышленные мощности в портах Украины.

Россия рассматривает украинскую портовую инфраструктуру как место дислокации и пополнения Вооружённых сил Украины западным оружием и боеприпасами, подытожил российский дипломат.