Все морские суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, киевская власть использовала зерновую сделку для наращивания военной инфраструктуры и военного потенциала. За год власти Незалежной под прикрытием черноморской инициативы накопили серьёзные топливные и военно-промышленные мощности в портах Украины.
Россия рассматривает украинскую портовую инфраструктуру как место дислокации и пополнения Вооружённых сил Украины западным оружием и боеприпасами, подытожил российский дипломат.
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