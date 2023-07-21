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В ходе манёвров ВМФ РФ уничтожил украинский корвет "Тернополь"

0:36
Силовые структуры

Корвет "Тернополь" Военно-морских сил Украины уничтожен российской противокорабельной ракетой "Москит".

В ходе манёвров ВМФ РФ уничтожил украинский корвет "Тернополь"
Фото: Splash/ All Over

Произошло всё это в ходе манёвров ВМФ России на Одесском направлении, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Напомним, после украинской атаки на Крымский мост количество ударов по портовой и военной инфраструктуре Одесской и Николаевской областей увеличилось. Российская армия уже несколько дней разбивает терминалы и базы в портовых территориях Незалежной.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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