В ходе манёвров ВМФ РФ уничтожил украинский корвет "Тернополь"

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Корвет "Тернополь" Военно-морских сил Украины уничтожен российской противокорабельной ракетой "Москит".

Фото: Splash/ All Over

Произошло всё это в ходе манёвров ВМФ России на Одесском направлении, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Напомним, после украинской атаки на Крымский мост количество ударов по портовой и военной инфраструктуре Одесской и Николаевской областей увеличилось. Российская армия уже несколько дней разбивает терминалы и базы в портовых территориях Незалежной.