Корвет "Тернополь" Военно-морских сил Украины уничтожен российской противокорабельной ракетой "Москит".
Произошло всё это в ходе манёвров ВМФ России на Одесском направлении, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Напомним, после украинской атаки на Крымский мост количество ударов по портовой и военной инфраструктуре Одесской и Николаевской областей увеличилось. Российская армия уже несколько дней разбивает терминалы и базы в портовых территориях Незалежной.
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