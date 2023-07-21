Кедми рассказал, что ожидает Польшу в случае вторжения: "Ответ давно готов"

Варшава заплатит большую цену за попытку вторжения в Белоруссию. Польша не протянет более нескольких часов.

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Это заявил военный эксперт Яков Кедми.

После того, как Россия и Белоруссия закрепили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии, вероятность экспансии Польши свелась к нулю. Однако экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак продолжает грезить о вторжении в соседнюю страну. Он даже открыто заявил, что Польша поддержит госпереворот в Минске и для этого задействует ВС.

"Уверен, что Лукашенко давно подготовил достойный ответ на вторжение западных соседей и он как минимум может стереть с лица земли немалую часть Варшавы, но в первую очередь все военные объекты, в том числе и американские, в приграничных районах. Лукашенко ясно дал понять, что мешкать с ответом на военную угрозу не будет", — отметил обозреватель.

Касательно экс-генералов Польши, то они уже превратились в дешёвых популистов. Ни одна угроза не реализована на деле, подытожил Кедми.