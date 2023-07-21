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Бойцам Росгвардии запретят публиковать свои фотографии в соцсетях

Силовые структуры

Госдума РФ в третьем чтении приняла проект закона, запрещающий бойцам Росгвардии публиковать свои фото, видео и иную информацию в Интернете, которая может раскрыть местоположение.

Бойцам Росгвардии запретят публиковать свои фотографии в соцсетях
Фото: ya.ru

Об этом сообщил первый зампредседателя комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлёв.

Также им запретят распространять данные об уволенных сотрудниках ведомства. Эти изменения затронут всех росгвардейцев, включая ОМОН и СОБР, пишет Телеканал "360".

"Речь идет о безопасности, ведь иностранные спецслужбы активно мониторят интернет в поисках необходимой информации, а российские военные, естественно, вызывают у них повышенный интерес", — подчеркнул депутат.

Он отметил, что определенную информацию можно выяснить по форме или фрагментам: знамени, погонам и шевронам.

Сегодня надо перестраховаться, чтобы не быть причиной налёта дронов ВСУ на аэродром или военный склад, убеждён Журавлёв.

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Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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