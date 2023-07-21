Госдума РФ в третьем чтении приняла проект закона, запрещающий бойцам Росгвардии публиковать свои фото, видео и иную информацию в Интернете, которая может раскрыть местоположение.
Об этом сообщил первый зампредседателя комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлёв.
Также им запретят распространять данные об уволенных сотрудниках ведомства. Эти изменения затронут всех росгвардейцев, включая ОМОН и СОБР, пишет Телеканал "360".
"Речь идет о безопасности, ведь иностранные спецслужбы активно мониторят интернет в поисках необходимой информации, а российские военные, естественно, вызывают у них повышенный интерес", — подчеркнул депутат.
Он отметил, что определенную информацию можно выяснить по форме или фрагментам: знамени, погонам и шевронам.
Сегодня надо перестраховаться, чтобы не быть причиной налёта дронов ВСУ на аэродром или военный склад, убеждён Журавлёв.
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