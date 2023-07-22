Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что российского посла Сергея Андреева вызовут в МИД после заявления Владимира Путина о решении Сталина.
Накануне президент России в ходе заседания Совета безопасности РФ заявил, что Польша получила западные территории после того, как их подарил ей Сталин, а суверенитет Польши и ее земли восстановил СССР. А до этого Запад отдал эти территории "на съедение Германии", подчеркнул глава РФ.
"В Польше форменная истерика после вчерашнего заявления Владимира Путина… Гиена Европы чувствует скорый очередной раздел", — комментирует ситуацию журналист Сергей Колясников.
По его словам, что Моравецкий развил "контраступление" в социальной сети, назвал Сталина военным преступником и вызвал российского посла "для выдачи заплаканной ноты протеста".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Подростки думали, что смогут завладеть квартирой, которая принадлежала потерпевшей.