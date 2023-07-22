Премьер Польши: посла РФ вызовут в МИД после заявления Путина "про Сталина"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что российского посла Сергея Андреева вызовут в МИД после заявления Владимира Путина о решении Сталина.

Фото: lenta.ru

Накануне президент России в ходе заседания Совета безопасности РФ заявил, что Польша получила западные территории после того, как их подарил ей Сталин, а суверенитет Польши и ее земли восстановил СССР. А до этого Запад отдал эти территории "на съедение Германии", подчеркнул глава РФ.

"В Польше форменная истерика после вчерашнего заявления Владимира Путина… Гиена Европы чувствует скорый очередной раздел", — комментирует ситуацию журналист Сергей Колясников.

По его словам, что Моравецкий развил "контраступление" в социальной сети, назвал Сталина военным преступником и вызвал российского посла "для выдачи заплаканной ноты протеста".