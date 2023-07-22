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Премьер Польши: посла РФ вызовут в МИД после заявления Путина "про Сталина"

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Силовые структуры

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что российского посла Сергея Андреева вызовут в МИД после заявления Владимира Путина о решении Сталина.

Премьер Польши: посла РФ вызовут в МИД после заявления Путина "про Сталина"
Фото: lenta.ru

Накануне президент России в ходе заседания Совета безопасности РФ заявил, что Польша получила западные территории после того, как их подарил ей Сталин, а суверенитет Польши и ее земли восстановил СССР. А до этого Запад отдал эти территории "на съедение Германии", подчеркнул глава РФ.

"В Польше форменная истерика после вчерашнего заявления Владимира Путина… Гиена Европы чувствует скорый очередной раздел", — комментирует ситуацию журналист Сергей Колясников.

По его словам, что Моравецкий развил "контраступление" в социальной сети, назвал Сталина военным преступником и вызвал российского посла "для выдачи заплаканной ноты протеста".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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