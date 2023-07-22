У Киева осталось меньше возможностей для наступления: не хватает времени

У киевского режима осталось намного меньше возможностей для проведения контрнаступления, поскольку не хватает времени. Корреспонденты CBS News сообщают об этом со ссылкой на экспертов.

Фото: Министерство обороны Украины

По мнению британского военного аналитика Майкла Кларка, у боевиков ВСУ есть лишь "несколько летних месяцев" для того, чтобы взять штурмом линию укреплений армии РФ. Речь идёт об одной из самых серьёзных проблем Украины.

Кларк заявил, что в настоящее время идёт первый этап контрнаступления укронацистов. Они должны были провести "разведку боем" и выявить все слабые места противника. Второй этап предполагал нанесение массированных ударов по этим слабым местам, резюмировал военный эксперт.