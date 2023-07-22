Интенсивность российских ударов по инфраструктуре киевской власти возрастёт в октябре-ноябре, когда фронт стабилизируется в связи распутицей.
Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Будет сделан акцент на ликвидацию автотранспорта и энергетики перед зимней кампанией, уверен обозреватель.
"Если у нас в планах перемолоть как можно больше живой силы и техники противника, то текущие тенденции для Украины весьма неприятны. Киев уже израсходовал существенную часть своих резервов, не достигнув целей, для которых они готовились", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.
Если ВСУ будут раздергивать резервы по различным направлениям, у них будет намного меньше возможностей для реагирования на наступление российской армии, которая может начаться уже в августе или сентябре, подытожил Рожин.
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