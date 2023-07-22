Рожин: ВС РФ в августе перейдут в наступление, а к зиме начнут бить по всему фронту

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Интенсивность российских ударов по инфраструктуре киевской власти возрастёт в октябре-ноябре, когда фронт стабилизируется в связи распутицей.

Фото: Фото предоставлено добровольческим отрядом Форштат

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Будет сделан акцент на ликвидацию автотранспорта и энергетики перед зимней кампанией, уверен обозреватель.

"Если у нас в планах перемолоть как можно больше живой силы и техники противника, то текущие тенденции для Украины весьма неприятны. Киев уже израсходовал существенную часть своих резервов, не достигнув целей, для которых они готовились", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

Если ВСУ будут раздергивать резервы по различным направлениям, у них будет намного меньше возможностей для реагирования на наступление российской армии, которая может начаться уже в августе или сентябре, подытожил Рожин.