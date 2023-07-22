Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при обстреле украинскими боевиками в зоне спецоперации.
Об этом сообщают корреспондент агентства.
Глава Союза журналистов России от имени организации выразил соболезнования коллегам и близким Ростислава. Его семье готовы оказать помощь.
Общественная палата ходатайствует о присвоении ему ордена Мужества. Сообщается, что Журавлёв входил в десятку ведущих военкоров РФ.
Также ранения получил фотокорреспондент РИАН Константин Михальчевский. Обстрел группы журналистов произошел в районе посёлка Пятихатки.
По предварительной информации, также ранен журналист "Известий" Роман Польшаков. Он получил несколько осколочных ранений, у оператора Дмитрия Шилкова осколки и перелом, сообщает издание.
Ростислав будет похоронен на родине, в Екатеринбурге — по желанию его мамы.
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