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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при обстреле гражданской машины

1:01
Силовые структуры

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при обстреле украинскими боевиками в зоне спецоперации.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при обстреле гражданской машины
Фото: w-dog.ru

Об этом сообщают корреспондент агентства.

Глава Союза журналистов России от имени организации выразил соболезнования коллегам и близким Ростислава. Его семье готовы оказать помощь.

Общественная палата ходатайствует о присвоении ему ордена Мужества. Сообщается, что Журавлёв входил в десятку ведущих военкоров РФ.

Также ранения получил фотокорреспондент РИАН Константин Михальчевский. Обстрел группы журналистов произошел в районе посёлка Пятихатки.

По предварительной информации, также ранен журналист "Известий" Роман Польшаков. Он получил несколько осколочных ранений, у оператора Дмитрия Шилкова осколки и перелом, сообщает издание.

Ростислав будет похоронен на родине, в Екатеринбурге — по желанию его мамы.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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