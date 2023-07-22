Эксперты заявили о необходимости второй волны мобилизации в России

Одними из основных целей спецоперации российской армии должны стать превращение Украины в сухопутную страну и обеспечение прямого коридора в Приднестровье. Об этом сообщил полковник в отставке Андрей Пинчук. Для этого необходимо провести домобилизацию до миллиона человек, считает он.

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Подполковник Алексей Селиванов также отметил, что без второй волны частичной мобилизации России будет сложно одержать победу над Украиной из-за численного преимущества в рядах ВСУ. Мобилизационные мероприятия на территории Незалежной не прекращались ни на минуту, указал он.

"Украинский "наступ" мы сорвали не количеством, а только за счёт умения", — объяснил Селиванов.

Мобилизация может быть частично-добровольной, поскольку линия фронта постоянно увеличивается, считает подполковник.

"В строю не нужны дезертиры и скандалисты или граждане с серьёзными заболеваниями, которые "не заметила" медкомиссия. Если не мобилизация – то заморозка. И обязательное возвращение к конфликту через какое-то время, но на заведомо худших для нас условиях", — сообщает "Царьград".