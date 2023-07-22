Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юрист объяснил, какие неприятности ждут лишённых гражданства РФ россиян
The Lancet: Более миллиарда людей заболеет диабетом к 2050 году
Месси забил победный гол в первой игре за "Интер Майами"
Инициаторы закона о лишении гражданства РФ отозвали свои подписи после слов Клишаса об их профнепригодности
ТАСС: Российский пятиборец дисквалифицирован на два года из-за допинга
Кинорежиссёр Светлана Дружинина заявила, что осудивший СВО актёр Артур Смольянинов* вернётся в Россию
JoAD: Самый молодой пациент с болезнью Альцгеймера обнаружен в Китае
Для полезного применения скотча в саду есть множество вариантов
Врач Эллисон назвал самый полезный завтрак, который поможет сбросить вес

Эксперты заявили о необходимости второй волны мобилизации в России

Силовые структуры

Одними из основных целей спецоперации российской армии должны стать превращение Украины в сухопутную страну и обеспечение прямого коридора в Приднестровье. Об этом сообщил полковник в отставке Андрей Пинчук. Для этого необходимо провести домобилизацию до миллиона человек, считает он.

Эксперты заявили о необходимости второй волны мобилизации в России
Фото: ВКонтакте

Подполковник Алексей Селиванов также отметил, что без второй волны частичной мобилизации России будет сложно одержать победу над Украиной из-за численного преимущества в рядах ВСУ. Мобилизационные мероприятия на территории Незалежной не прекращались ни на минуту, указал он.

"Украинский "наступ" мы сорвали не количеством, а только за счёт умения", — объяснил Селиванов.

Мобилизация может быть частично-добровольной, поскольку линия фронта постоянно увеличивается, считает подполковник.

"В строю не нужны дезертиры и скандалисты или граждане с серьёзными заболеваниями, которые "не заметила" медкомиссия. Если не мобилизация – то заморозка. И обязательное возвращение к конфликту через какое-то время, но на заведомо худших для нас условиях", — сообщает "Царьград".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Как сейчас выглядит звезда киноленты "Маленькая Вера" Наталья Негода

Актриса Наталья Негода, сыгравшая в фильме "Маленькая Вера", предпочитает уединённый образ жизни.

Как сейчас выглядит 59-летняя звезда киноленты "Маленькая Вера", актриса из РФ Наталья Негода
Гражданин Турции спас в Магадане беременную женщину, которую пытались убить подростки
Гражданина Турции наградили за спасение беременной женщины
Яков Кедми намекнул, что ожидает Польшу в случае вторжения
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Лидерство Зеленского слабеет из-за массовых отказов бойцов ВСУ идти в бой
Нанесён удар ракетами "Оникс" по Одессе и Николаеву
Германии повезёт: Путин готов не только к разделу Украины, но и Польши
Германии повезёт: Путин готов не только к разделу Украины, но и Польши
Последние материалы
Из 7 главных факторов складывается микроклимат сада
Eat This Not That! назвал самые вредные завтраки
Кардиолог Варфоломеев перечислили самые ранние признаки заболеваний сердца
Почему в холодное время года нужно обязательно возить в машине тюбик суперклея
Как использовать удобрения в гранулах для растений в горшках
Что такое ангардинг и почему следует это попробовать сделать?
AJP: Открыто влияние гриппа у беременной на развитие ребёнка
Диетолог Червони: говяжья печень снижает давление и риск развития рака
17-летний велогонщик погиб в результе падения с горы в Австрии
Учёные из СКФУ приступили к изучению влияния компьютерных игр на человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников