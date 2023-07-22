Одними из основных целей спецоперации российской армии должны стать превращение Украины в сухопутную страну и обеспечение прямого коридора в Приднестровье. Об этом сообщил полковник в отставке Андрей Пинчук. Для этого необходимо провести домобилизацию до миллиона человек, считает он.
Подполковник Алексей Селиванов также отметил, что без второй волны частичной мобилизации России будет сложно одержать победу над Украиной из-за численного преимущества в рядах ВСУ. Мобилизационные мероприятия на территории Незалежной не прекращались ни на минуту, указал он.
"Украинский "наступ" мы сорвали не количеством, а только за счёт умения", — объяснил Селиванов.
Мобилизация может быть частично-добровольной, поскольку линия фронта постоянно увеличивается, считает подполковник.
"В строю не нужны дезертиры и скандалисты или граждане с серьёзными заболеваниями, которые "не заметила" медкомиссия. Если не мобилизация – то заморозка. И обязательное возвращение к конфликту через какое-то время, но на заведомо худших для нас условиях", — сообщает "Царьград".
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