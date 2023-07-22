Министерство обороны РФ выступило с заявлением по удару националистов, нанесённому сегодня по российским журналистам около населённого пункта Пятихатки.
Удар был нанесен в субботу около полудня подразделениями Вооружённых сил Украины. Сотрудники СМИ готовили материалы об артобстрелах Киевом кассетными боеприпасами посёлков Запорожской области.
После удара кассетными боеприпасами были ранены четыре журналиста. Их оперативно эвакуировали в полевые госпитали Минобороны.
Во время эвакуации журналист РИА Новости Ростислав Журавлёв от ранений после удара кассетного боеприпаса скончался.
Состояние здоровья остальных корреспондентов средней тяжести, угрозы для жизни нет.
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