В России заявили об абсолютном господстве ВМФ РФ на Чёрном море

Российский флот действует силами авиации и ракетами "Калибр", запускаемых с кораблей. Вместе с ними действует еще морская пехота России.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом заявил капитан 1-го ранга, доктор военных наук Константин Сивков, прокомментировал роль Черноморского флота в спецоперации.

По его словам, ЧФР сегодня имеет полное господство на море, но сейчас для ВМФ нет никаких целей.

"Катера прорываются, — это отдельные диверсионные акции. Мы не видим, что к побережью Крыма подходит какой-нибудь украинский крейсер и бьёт по Севастополю. Такого нет. Это означает, что мы имеем реальное господство на море и бороться там не с кем", — цитирует обозревателя "Военное дело".

А борьба с катерами-камикадзе — это уже борьба с диверсантами. И для этого необходимо создавать у Крымского моста зону охраны, развертывать корабли охраны и решать задачу, подытожил Сивков.