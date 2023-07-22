Российский флот действует силами авиации и ракетами "Калибр", запускаемых с кораблей. Вместе с ними действует еще морская пехота России.
Об этом заявил капитан 1-го ранга, доктор военных наук Константин Сивков, прокомментировал роль Черноморского флота в спецоперации.
По его словам, ЧФР сегодня имеет полное господство на море, но сейчас для ВМФ нет никаких целей.
"Катера прорываются, — это отдельные диверсионные акции. Мы не видим, что к побережью Крыма подходит какой-нибудь украинский крейсер и бьёт по Севастополю. Такого нет. Это означает, что мы имеем реальное господство на море и бороться там не с кем", — цитирует обозревателя "Военное дело".
А борьба с катерами-камикадзе — это уже борьба с диверсантами. И для этого необходимо создавать у Крымского моста зону охраны, развертывать корабли охраны и решать задачу, подытожил Сивков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Наталья Негода, сыгравшая в фильме "Маленькая Вера", предпочитает уединённый образ жизни.