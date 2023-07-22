Ростислав Ищенко: бесславный конец украинского наступления

Украинские политики, военнослужащие США и Запада, и даже некоторые аналитики из России говорят, что контрнаступление ВСУ на Запорожском фронте развивается медленно. Это неправда — оно вообще не развивается.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47368

Об этом сообщил военный обозреватель, политолог Ростислав Ищенко.

"Нет никакого наступления и не было. Наступление — это прорыв фронта и продвижение в глубине обороны противника, с целью перехватить и по частям уничтожить стратегические резервы. Наступлением можно назвать постоянное продавливание обороны противника, когда, чтобы не допустить прорыва фронта", — отметил эксперт.

По его словам, если наступление выдыхается без прорыва фронта, то эту операцию считают неудачной. ВС РФ эффективно перемалывают врага и скоро Западу надо будет думать о мире на условиях РФ или искать кого-то, кто начнёт воевать вместо Киева, или воевать самому. Но Запад воевать не хочет и технику давать не торопится.

Наступление ВСУ бесславно провалено, но и прекращать атаки нельзя. Если окончательно отдать ВС РФ инициативу и дать нарастить давление — боевики армии Украины побегут. И неизвестно где они остановятся, да и остановятся ли вообще.

"Наступления нет и больше уже никогда не будет. На Украине ждут окончания "мясных атак" ВСУ, как сигнала разбегаться. Если, конечно, есть куда бежать", — подытожил Ищенко.