Украинские Telegram-каналы опубликовали видео использования кассетных боеприпасов по российской пехоте. По их данным, на кадрах зафиксировано передвижение ВС РФ в сторону позиций противника.
Ранее стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб во время обстрела ВСУ, под который попала группа журналистов. Минобороны России сообщило, что военкор скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.