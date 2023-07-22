Опубликовано видео удара кассетными боеприпасами ВСУ по пехоте ВС РФ

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские Telegram-каналы опубликовали видео использования кассетных боеприпасов по российской пехоте. По их данным, на кадрах зафиксировано передвижение ВС РФ в сторону позиций противника.

Ранее стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб во время обстрела ВСУ, под который попала группа журналистов. Минобороны России сообщило, что военкор скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.