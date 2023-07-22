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Опубликовано видео удара кассетными боеприпасами ВСУ по пехоте ВС РФ

0:32
Силовые структуры

Украинские Telegram-каналы опубликовали видео использования кассетных боеприпасов по российской пехоте. По их данным, на кадрах зафиксировано передвижение ВС РФ в сторону позиций противника.

Ранее стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб во время обстрела ВСУ, под который попала группа журналистов. Минобороны России сообщило, что военкор скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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