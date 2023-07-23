Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения и устанавливаются с дронов. Об этом рассказал сапёр с позывным "Рахматулла" в беседе с РИА Новости.
Сапёр объяснил, что украинские военные дорабатывают штатные боеприпасы, делают им наконечник. Такая мина входит в грунт и фиксируется.
По словам собеседника издания, противник использует термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия такой: сначала распыляются горючие вещества в виде аэрозоля, а затем взрывается газовое облако.
Боец добавил, что российские военные научились работать с такими минами.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал главную опасность кассетных боеприпасов на Украине, которые начали применять ВСУ.
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