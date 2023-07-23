Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Insider: поддельные звуки мотора должны наделить электромобиль "душой"
NYP: 30 лет назад сенатор Джо Байден предсказывал свою смерть к 2020 году
Адмирал Ставридис: НАТО должна открывать огонь по кораблям России в случае агрессии
Компания Wildberries занялась туризмом
Lisa перечислил самые полезные летние ягоды
Украинские СМИ сообщают о вылетах Ту-22М3 ВКС России
Турпром: Американский солдат сбежал в Северную Корею во время туристической прогулки
Диетолог Бинатова рассказала об оласности пастеризованного молока
FT: в частных разговорах на форуме в США с Зеленским поделились неприятной информацией

РИА Новости: российские сапёры в зоне СВО столкнулись с новыми термобарическими минами ВCУ

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения и устанавливаются с дронов. Об этом рассказал сапёр с позывным "Рахматулла" в беседе с РИА Новости.

РИА Новости: российские сапёры в зоне СВО столкнулись с новыми термобарическими минами ВCУ
Фото: wikimedia

Сапёр объяснил, что украинские военные дорабатывают штатные боеприпасы, делают им наконечник. Такая мина входит в грунт и фиксируется.

По словам собеседника издания, противник использует термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия такой: сначала распыляются горючие вещества в виде аэрозоля, а затем взрывается газовое облако.

Боец добавил, что российские военные научились работать с такими минами.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал главную опасность кассетных боеприпасов на Украине, которые начали применять ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самый мощный боеприпас РПГ | Объёмный взрыв | ТБГ-7
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
В Польше истерика после вчерашнего заявления Владимира Путина
В фильме Земекиса "Назад в будущее" найден удивительный киноляп с часами
В фильме Земекиса "Назад в будущее" найден удивительный киноляп с часами
Последние материалы
NYP: 30 лет назад сенатор Джо Байден предсказывал свою смерть к 2020 году
Адмирал Ставридис: НАТО должна открывать огонь по кораблям России в случае агрессии
Компания Wildberries занялась туризмом
Lisa перечислил самые полезные летние ягоды
Украинские СМИ сообщают о вылетах Ту-22М3 ВКС России
Восемь естественных способов удалить сорняки
Турпром: Американский солдат сбежал в Северную Корею во время туристической прогулки
Диетолог Бинатова рассказала об оласности пастеризованного молока
FT: в частных разговорах на форуме в США с Зеленским поделились неприятной информацией
6 ошибок, которых следует избегать при выращивании суккулентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников