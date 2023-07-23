Суть ударов по портам Украины в ликвидации скопления оружия "под зерновую сделку"

В чём суть ночных российских ударов по инфраструктуре портов Одессы и Николаева?

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Её объяснил Telegram-канал Военная хроника.

Напомним, сегодня, 23 июля, ночью серия мощных взрывов прозвучала в Одессе. После прилёта ракет пошли сильные детонации. По всей вероятности, ракеты ВС РФ попали в ряд крупных складов с боекомплектом.

"ВСУ давно размещали в портах вооружение с боеприпасами и, вероятно, были уверены в их безопасности из-за зерновой сделки", — отмечает портал.

Судя по масштабу детонаций этой ночью, в Одессе всё хранилось очень плотно. Если данный запас был для Киева критически важным, то Украине понадобится немало времени, чтобы его восстановить. Если получится вообще его восстановить, отмечает ресурс.