В чём суть ночных российских ударов по инфраструктуре портов Одессы и Николаева?
Её объяснил Telegram-канал Военная хроника.
Напомним, сегодня, 23 июля, ночью серия мощных взрывов прозвучала в Одессе. После прилёта ракет пошли сильные детонации. По всей вероятности, ракеты ВС РФ попали в ряд крупных складов с боекомплектом.
"ВСУ давно размещали в портах вооружение с боеприпасами и, вероятно, были уверены в их безопасности из-за зерновой сделки", — отмечает портал.
Судя по масштабу детонаций этой ночью, в Одессе всё хранилось очень плотно. Если данный запас был для Киева критически важным, то Украине понадобится немало времени, чтобы его восстановить. Если получится вообще его восстановить, отмечает ресурс.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.