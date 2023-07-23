Украинский конфликт может завершиться лишь абсолютной стратегической победой Российской Федерации, а также смещением режима Владимира Зеленского, следует из заявления лидера британской Партии рабочих Джорджа Галлоуэя.
"Я не верю, что Владимир Путин остановит военную спецоперацию до полного выполнения её целей", — подчеркнул бывший парламентарий.
По мнению Галлоуэя, российские власти не позволят укронацистам оставаться у власти, поскольку это чревато дальнейшими вооружёнными конфликтами и террористическими актами, пишет РИА Новости. Именно по этой причине в настоящее время не представляется возможным проведение мирных переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, резюмировал Галлоуэй.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.