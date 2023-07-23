Британский политик Галлоуэй: украинский конфликт будет продолжаться до полной победы России

Украинский конфликт может завершиться лишь абсолютной стратегической победой Российской Федерации, а также смещением режима Владимира Зеленского, следует из заявления лидера британской Партии рабочих Джорджа Галлоуэя.

Фото: ngu.gov.ua

"Я не верю, что Владимир Путин остановит военную спецоперацию до полного выполнения её целей", — подчеркнул бывший парламентарий.

По мнению Галлоуэя, российские власти не позволят укронацистам оставаться у власти, поскольку это чревато дальнейшими вооружёнными конфликтами и террористическими актами, пишет РИА Новости. Именно по этой причине в настоящее время не представляется возможным проведение мирных переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, резюмировал Галлоуэй.