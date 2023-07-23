Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогов предупредил о сроках новой фазы наступления ВСУ
Каждый садовод должен сделать эти шаги по солнечным расчётам
WSJ: Запад знал о нехватке у боевиков ВСУ ресурсов для контрнаступления, но были надежды на находчивость
Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек
У подростка из Нижнего Новгорода после укуса комара в мошонке завёлся 15-сантиметровый червь
Поляки считают себя изобретателями водки
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности
Быстро может расти не только трава, но и деревья

Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"

0:50
Силовые структуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным шутливо посетовал, что их начали напрягать "вагнеровцы".

Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"
Фото: РИА Новости

Якобы бойцы ЧВК хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву".

Лидеры стран встретились в Санкт-Петербурге.

"Просятся на Запад: "Разрешите нам". Говорю: "Вам зачем на Запад?" — "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", — рассказывает лидер РБ.

Он отметил, что не хотелось бы этих солдат туда передислоцировать, поскольку "у них настроения плохие".

Также Александр Лукашенко на встрече предложил правительствам продумать экономический план, а Путин подчеркнул, что РФ и Белоруссия уверенно и спокойно пройдут этот год, продемонстрировав показатели роста экономики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лукашенко на встрече с Путиным: нас начали напрягать «вагнеровцы» — хотят «на экскурсию в Варшаву»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В РФ заявили об отсутствии целей для Черноморского флота России
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Последние материалы
Поляки считают себя изобретателями водки
Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности
Быстро может расти не только трава, но и деревья
Рыбарь: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Крыму
Польша ищет новые источники газа и нефти вместо энергоресурсов из России
Учёные раскрыли причину возникновения кругов на полях Намибии
"Потому что русские": Итальянский клуб отказался продавать игрока "Спартаку"
Daily Express: симптом рака щитовидной железы можно увидеть в зеркале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников