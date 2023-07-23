Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным шутливо посетовал, что их начали напрягать "вагнеровцы".
Якобы бойцы ЧВК хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву".
Лидеры стран встретились в Санкт-Петербурге.
"Просятся на Запад: "Разрешите нам". Говорю: "Вам зачем на Запад?" — "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", — рассказывает лидер РБ.
Он отметил, что не хотелось бы этих солдат туда передислоцировать, поскольку "у них настроения плохие".
Также Александр Лукашенко на встрече предложил правительствам продумать экономический план, а Путин подчеркнул, что РФ и Белоруссия уверенно и спокойно пройдут этот год, продемонстрировав показатели роста экономики.
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