Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным шутливо посетовал, что их начали напрягать "вагнеровцы".

Фото: РИА Новости

Якобы бойцы ЧВК хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву".

Лидеры стран встретились в Санкт-Петербурге.

"Просятся на Запад: "Разрешите нам". Говорю: "Вам зачем на Запад?" — "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", — рассказывает лидер РБ.

Он отметил, что не хотелось бы этих солдат туда передислоцировать, поскольку "у них настроения плохие".

Также Александр Лукашенко на встрече предложил правительствам продумать экономический план, а Путин подчеркнул, что РФ и Белоруссия уверенно и спокойно пройдут этот год, продемонстрировав показатели роста экономики.

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