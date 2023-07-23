В начале контрнаступления боевиков ВСУ военнослужащие и чиновники на Западе чётко осознавали, что киевский режим не располагает достаточными объёмами вооружения и снарядов, однако, они рассчитывали на его находчивость и мужество, пишут корреспонденты The Wall Street Journal.
Продвижение укронацистов блокируют обширные линии укреплений российских военных, минные поля и авиация. Украинские военные рискуют оказаться в тупике, когда полностью растратят свои силы без ощутимых сдвигов, резюмировали обозреватели WSJ.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.