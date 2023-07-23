Рогов предупредил о сроках новой фазы наступления ВСУ

Украинские военные готовятся к новой фазу наступления, которая продлится с конца июля и до середины августа. Об этом предупредил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

Член главного совета администрации Запорожской области добавил, что Киев намерен задействовать в новом этапе наступления свои основные резервы.

"Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей. Новая фаза наступления рассчитана на конец июля и до середины августа", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Также не исключено, что украинское командование решится на перенос боевых действий на вторую линию фронта, снова попытавшись форсировать Днепр в Днепропетровской области у Никополя, собираясь выдвинуться оттуда в направлении Энергодара и попытаться взять под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию.