Российская армия значительно выигрывает по сравнению с украинской. Об этом рассказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Украинский генерал признал, что российские военные имеют большой опыт и всестороннюю поддержку со стороны государства, в чём определённо нуждаются ВСУ.
"Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
Но что больше всего мешает украинской армии — это запредельная коррупция. А киевские власти вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, тратят деньги непонятно на что, например, на благоустройство Киева, посетовал генерал.
Также Кривонос напомнил о причинах провала контрнаступления ВСУ, которые заключаются в нехватке западного вооружения, особенно систем ПВО и авиации, а также слишком хорошо укреплённой линии российской обороны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.