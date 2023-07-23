Генерал ВСУ Кривонос признал большое преимущество российских военных перед украинскими

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия значительно выигрывает по сравнению с украинской. Об этом рассказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Фото: ВКонтакте

Украинский генерал признал, что российские военные имеют большой опыт и всестороннюю поддержку со стороны государства, в чём определённо нуждаются ВСУ.

"Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Но что больше всего мешает украинской армии — это запредельная коррупция. А киевские власти вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, тратят деньги непонятно на что, например, на благоустройство Киева, посетовал генерал.

Также Кривонос напомнил о причинах провала контрнаступления ВСУ, которые заключаются в нехватке западного вооружения, особенно систем ПВО и авиации, а также слишком хорошо укреплённой линии российской обороны.