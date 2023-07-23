Командующий группировкой "Центр": контрнаступление ВСУ продлится до конца лета

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В конце лета можно ожить перерыв в контрнаступлении украинских боевиков, сообщил заявил командующий группировкой "Центр", генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Фото: www.gazeta.ru

По его словам, произойдёт это ориентировочно в августе.

"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они ещё до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут", — пояснил командующий в эфире "Россия 1".

Как подчеркнул Мордвичев, к весне 2024 года "всё закончится".