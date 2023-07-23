В конце лета можно ожить перерыв в контрнаступлении украинских боевиков, сообщил заявил командующий группировкой "Центр", генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По его словам, произойдёт это ориентировочно в августе.
"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они ещё до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут", — пояснил командующий в эфире "Россия 1".
Как подчеркнул Мордвичев, к весне 2024 года "всё закончится".
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