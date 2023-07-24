Пленный солдат ВСУ Серый: Киев перебрасывает силы из тыла на Краснолиманское направление

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащий 63-й бригады вооружённых сил Украины Виталий Серый, попавший в плен к российским военным, рассказал в беседе с РИА Новости, что солдат ВСУ, которые базируются в тыловом районе в подконтрольной Киеву части Донбасса, перебрасывают на штурм позиций к линии соприкосновения на Краснолиманском участке фронта.

Фото: freeua.ru

По словам пленного, их подняли утром и перекинули в составе штурмовой группы на передовую, хотя до этого они всё время находились в тылу и в боевых действиях участия не принимали.

Группе под командованием старшего лейтенанта было поручено отбить позиции, занятые бойцами ВС РФ, но опыта штурмовых действий ни у одного из солдат до этого дня не было.

Боевики сразу же попали под плотный огонь и понесли потери. Оставшейся части группы после обстрела удалось спрятаться в ближайшем блиндаже.

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