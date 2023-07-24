В Одесской области в результате прогремевших минувшей ночью взрывов повреждён один из портов, следует из заявления пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг" Натальи Гуменюк.
Украинский информационный портал "Зеркало недели" ранее сообщил о том, что в городе Измаил в ночь на 24 июля прогремели мощные взрывы на фоне объявленной в Одесской области воздушной тревоги.
По словам Гуменюк, в порту повреждён ангар, в котором находилось зерно. Пострадали также резервуары для других видов грузов и определённые портовые мощности, обеспечивающие функционирование порта. Издание "Страна.ua" пишет, что речь идёт о порте Рени, расположенном на левом берегу Дуная.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.