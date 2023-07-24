Украинские силы обороны сообщили о повреждении порта в Одесской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Одесской области в результате прогремевших минувшей ночью взрывов повреждён один из портов, следует из заявления пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг" Натальи Гуменюк.

Фото: https://t.me/rian_ru/209326

Украинский информационный портал "Зеркало недели" ранее сообщил о том, что в городе Измаил в ночь на 24 июля прогремели мощные взрывы на фоне объявленной в Одесской области воздушной тревоги.

По словам Гуменюк, в порту повреждён ангар, в котором находилось зерно. Пострадали также резервуары для других видов грузов и определённые портовые мощности, обеспечивающие функционирование порта. Издание "Страна.ua" пишет, что речь идёт о порте Рени, расположенном на левом берегу Дуная.