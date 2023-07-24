Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Китай сократил импорт военных товаров на Украину: поставки переправлены в Россию
В Зеленоградском округе Москвы на территорию кладбища упал БПЛА вертолётного типа
Исхудавшего Николая Баскова заподозрили в пластике и сравнили с Киркоровым
РИА Новости рассказало, как снимали фильмы о Крыме, Донбассе и СВО
В ФСБ РФ сообщили о проверке судов в Керченском проливе для предотвращения диверсий и терактов
Психолог Бергерсен озвучила "стрессхаки", как пережить тяжёлое время — "Скажите себе: всё, стоп!"
Минобороны: ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать Крым 17 беспилотниками
Эксперты перечислили продукты, которые следует исключить из рациона при проблемах с щитовидкой
Украинские силы обороны сообщили о повреждении порта в Одесской области

РИА Новости: военнослужащие ВСУ разочаровались в украинцах

Силовые структуры

На Украине продолжается принудительная мобилизация, охватывающая не только лиц мужского пола, но также женщин. Солдаты, находящиеся на передовой, выражают недовольство, поскольку им необходим отдых от боевых действий, но в настоящее время нет возможности заменить их. Об этом рассказало РИА Новости.

РИА Новости: военнослужащие ВСУ разочаровались в украинцах
Фото: Mil.gov.ua

Информационное издание Politico опубликовало письмо украинского фельдшера и экс-депутата Верховной рады Егора Фирсова из района Авдеевки. В нём отмечается, что украинская армия полностью истощена как физически, так и морально. Солдаты, словно роботы, механически выполняют свои обязанности, полностью лишившись боевого духа и оптимизма.

"Некоторые ребята не выдерживают давления и ищут способы уйти. Один солдат в моей бригаде женился на инвалидке, чтобы демобилизоваться. Не все были в восторге от его выбора, но никто не осуждал", — сообщил медик.

Фельдшер Фирсов также добавил, что в украинской армии созревает конфликт. Военнослужащие ВСУ недовольны тем, что некоторые из них находятся в окопах, тогда как другие получают "белые билеты" за деньги и остаются в своих семьях. Эта политика стала одной из причин массовых случаев сдачи в плен и перехода на российскую сторону с целью сохранения жизней солдат. Кроме того, отмечается, что киевское начальство направляет мобилизованных ресурсов на передовую без должной военной подготовки и соответствующего обучения.

Согласно словам политолога Александра Дудчака, очереди в военкоматы исчезли из-за того, что люди осознали, что происходит на фронте. Он утверждает, что удобно использовать погибших солдат для создания патриотического сюжета, но возвращающиеся раненые советуют никому не занимать их места.

Одновременно с этим киевские власти проводят наиболее жёсткие рейды на востоке и юге страны неслучайно. Они стремятся добиться того, чтобы как можно больше людей из традиционно пророссийских регионов попали в окопы, в то время как лояльное население оставалось дома, поддерживая политическую стабильность.

"Поэтому на Украине митингуют из-за недостаточно быстрого расширения кладбищ, а не за прекращение боевых действий", — отметил Дудчак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Польша ищет новые источники газа и нефти
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Наступление "Отважных" вызвало панику на Украине
Наступление "Отважных" вызвало панику на Украине
Последние материалы
ФСБ нашла следы взрывчатки в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону зерновозе
В МИД РФ назвали атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма
Лайфхак: Как заставить суды России работать на твой бизнес?
Мульчирование винограда повышает урожайность и улучшает качество кустов
7 полезных советов по выращиванию орехов
Военкоры проинформировали о вхождении войск ВС РФ в Харьковскую область
Марочко: военные ВСУ усилили артиллерийские удары по Сватово и окрестностям
Все плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель
Аксёнов объявил эвакуацию в радиусе пяти километров от ЧП в Джанкойском районе
В США нашли диету, снижающую риск смерти от любых причин на 25 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников