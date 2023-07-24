РИА Новости: военнослужащие ВСУ разочаровались в украинцах

На Украине продолжается принудительная мобилизация, охватывающая не только лиц мужского пола, но также женщин. Солдаты, находящиеся на передовой, выражают недовольство, поскольку им необходим отдых от боевых действий, но в настоящее время нет возможности заменить их. Об этом рассказало РИА Новости.

Фото: Mil.gov.ua

Информационное издание Politico опубликовало письмо украинского фельдшера и экс-депутата Верховной рады Егора Фирсова из района Авдеевки. В нём отмечается, что украинская армия полностью истощена как физически, так и морально. Солдаты, словно роботы, механически выполняют свои обязанности, полностью лишившись боевого духа и оптимизма.

"Некоторые ребята не выдерживают давления и ищут способы уйти. Один солдат в моей бригаде женился на инвалидке, чтобы демобилизоваться. Не все были в восторге от его выбора, но никто не осуждал", — сообщил медик.

Фельдшер Фирсов также добавил, что в украинской армии созревает конфликт. Военнослужащие ВСУ недовольны тем, что некоторые из них находятся в окопах, тогда как другие получают "белые билеты" за деньги и остаются в своих семьях. Эта политика стала одной из причин массовых случаев сдачи в плен и перехода на российскую сторону с целью сохранения жизней солдат. Кроме того, отмечается, что киевское начальство направляет мобилизованных ресурсов на передовую без должной военной подготовки и соответствующего обучения.

Согласно словам политолога Александра Дудчака, очереди в военкоматы исчезли из-за того, что люди осознали, что происходит на фронте. Он утверждает, что удобно использовать погибших солдат для создания патриотического сюжета, но возвращающиеся раненые советуют никому не занимать их места.

Одновременно с этим киевские власти проводят наиболее жёсткие рейды на востоке и юге страны неслучайно. Они стремятся добиться того, чтобы как можно больше людей из традиционно пророссийских регионов попали в окопы, в то время как лояльное население оставалось дома, поддерживая политическую стабильность.

"Поэтому на Украине митингуют из-за недостаточно быстрого расширения кладбищ, а не за прекращение боевых действий", — отметил Дудчак.