Балицкий: ВСУ начали сдаваться в плен целыми взводами на Запорожском направлении

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: https://regnum.ru/

По его словам, речь идёт о целых подразделениях, попадающих в российский плен, а не о перебежчиках.

"Ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали", — подчеркнул Балицкий в эфире "России 24".

Он также заявил о "достойном" содержании украинских военнослужащих. Как пояснил политик, пыток и избиений в плену нет.

Кроме того, Балицкий добавил, что российские войска продолжают удерживать оборонительную линию на Запорожском направлении.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о перегруппировке украинских сил в Запорожской области после неудач в контрнаступлении.