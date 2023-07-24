Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, речь идёт о целых подразделениях, попадающих в российский плен, а не о перебежчиках.
"Ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали", — подчеркнул Балицкий в эфире "России 24".
Он также заявил о "достойном" содержании украинских военнослужащих. Как пояснил политик, пыток и избиений в плену нет.
Кроме того, Балицкий добавил, что российские войска продолжают удерживать оборонительную линию на Запорожском направлении.
Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о перегруппировке украинских сил в Запорожской области после неудач в контрнаступлении.
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