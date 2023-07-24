Стали известны подробности гибели командующего "Ленинградским полком" Евгения Вашунина

На поле боя погиб командующий "Ленинградским полком" Евгений Вашунин.

Фото: Fotodom.ru

Вашунин командовал подразделением, состоящим в основном из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга.

О гибели офицера рассказал председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский. Сообщается, что Вашунин получил смертельное ранение 14 июля при попытке его подразделения спасти взятый в окружение отряд "Шторм".

ВСУ заметили продвижение и атаковали "Ленинградский полк". В результате боя Вашунин был серьёзно ранен.

"Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты", — объяснил Бельский.

Глава парламента уверен, что Вашунин получит звание Героя России посмертно.

Ранее сообщалось, в зоне спецоперации погиб легендарный донбасский комбриг Ташкент.