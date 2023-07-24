На поле боя погиб командующий "Ленинградским полком" Евгений Вашунин.
Вашунин командовал подразделением, состоящим в основном из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга.
О гибели офицера рассказал председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский. Сообщается, что Вашунин получил смертельное ранение 14 июля при попытке его подразделения спасти взятый в окружение отряд "Шторм".
ВСУ заметили продвижение и атаковали "Ленинградский полк". В результате боя Вашунин был серьёзно ранен.
"Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты", — объяснил Бельский.
Глава парламента уверен, что Вашунин получит звание Героя России посмертно.
Ранее сообщалось, в зоне спецоперации погиб легендарный донбасский комбриг Ташкент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.