МО: рядовой ВС РФ на Времевском выступе нашёл и уничтожил в бою более десятка боевиков ВСУ

В контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении на Времевском выступе российский стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка Артём Березин лично обнаружил и уничтожил свыше десятка боевиков ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов.

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Как сообщили в военном ведомстве, благодаря отваге российского рядового ВСУ не смогли продолжить манёвры, а ВС РФ продолжили удерживать позиции.

"Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", — сообщил Чехов РИА Новости.

Противник понёс существенные потери в живой силе и боевой технике.