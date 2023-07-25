В контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении на Времевском выступе российский стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка Артём Березин лично обнаружил и уничтожил свыше десятка боевиков ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов.
Как сообщили в военном ведомстве, благодаря отваге российского рядового ВСУ не смогли продолжить манёвры, а ВС РФ продолжили удерживать позиции.
"Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", — сообщил Чехов РИА Новости.
Противник понёс существенные потери в живой силе и боевой технике.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные провели исследование и выяснили, какие полезные привычки могут значительно повысить продолжительность жизни.