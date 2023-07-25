"Зеркало недели": в Житомирской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

На территории Житомирской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Фото: Вадим Савицкий

Как отмечает "Зеркало недели", жители региона в социальных сетях распространяют информацию о громких звуках.

"Житомирщина. Местные паблики сообщают про мощные взрывы", — сказано в Telegram-канале украинского издания.

Судя по онлайн-карте Минцифры Украины, воздушная тревога сработала в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики, которые пока остаются под контролем киевского режима.

19 июля глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Буденко заявил, что в регионе повреждён объект инфраструктуры в результате атаки.