На территории Житомирской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Как отмечает "Зеркало недели", жители региона в социальных сетях распространяют информацию о громких звуках.
"Житомирщина. Местные паблики сообщают про мощные взрывы", — сказано в Telegram-канале украинского издания.
Судя по онлайн-карте Минцифры Украины, воздушная тревога сработала в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики, которые пока остаются под контролем киевского режима.
19 июля глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Буденко заявил, что в регионе повреждён объект инфраструктуры в результате атаки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные провели исследование и выяснили, какие полезные привычки могут значительно повысить продолжительность жизни.