Вооружённые силы РФ в ночь на 25 июля нанесли удары по целям в украинских регионах. На территории ряда областей была объявлена воздушная тревога.
Как сообщает "Русская весна", взрывы прозвучали в Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской и Черниговской областях Украины.
"В Киеве и соседних регионах ревёт тревога, с юга и юго-запада слышны стрельба и взрывы", — сказано в Telegram-канале издания.
По данным военкоров, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) пытались сбить беспилотники, запущенные российской стороной. Официальных комментариев по поводу ночной атаки пока нет.
Ранее в соцсетях украинского издания "Зеркало недели" появилась информация о взрывах в Житомирской области на фоне объявленной воздушной тревоги.
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