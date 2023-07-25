"РВ": российская армия нанесла удары по целям в Киеве и пяти областях Украины

Вооружённые силы РФ в ночь на 25 июля нанесли удары по целям в украинских регионах. На территории ряда областей была объявлена воздушная тревога.

Фото: topwar.ru

Как сообщает "Русская весна", взрывы прозвучали в Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской и Черниговской областях Украины.

"В Киеве и соседних регионах ревёт тревога, с юга и юго-запада слышны стрельба и взрывы", — сказано в Telegram-канале издания.

По данным военкоров, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) пытались сбить беспилотники, запущенные российской стороной. Официальных комментариев по поводу ночной атаки пока нет.

Ранее в соцсетях украинского издания "Зеркало недели" появилась информация о взрывах в Житомирской области на фоне объявленной воздушной тревоги.