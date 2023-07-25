Российские военные уничтожили украинский танк M-55S, предоставленные ВСУ западными партнёрами, несмотря на тщетные попытки ВСУ замаскировать машину, обозреватель Дэвид Экс.
Обозреватель отметил, что российские военные тщательно следили за машиной, которая "заползла" в лесополосу среди бела дня. Он предположил, что M-55S ранее принадлежал словенским "партнёрам" Киева.
"Среди бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж (ВСУ. — Прим. ред.) маскирует танк ветками, но всё напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S", — написал Экс в статье для Forbes.
Экс подчеркнул, после точного удара танк восстановить не было возможным. Обозреватель уточнил, что манёвр произошёл на участке фронта Кременная — Сватово.
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