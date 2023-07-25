Forbes: ВС РФ уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе — среди бела дня заполз

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили украинский танк M-55S, предоставленные ВСУ западными партнёрами, несмотря на тщетные попытки ВСУ замаскировать машину, обозреватель Дэвид Экс.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Обозреватель отметил, что российские военные тщательно следили за машиной, которая "заползла" в лесополосу среди бела дня. Он предположил, что M-55S ранее принадлежал словенским "партнёрам" Киева.

"Среди бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж (ВСУ. — Прим. ред.) маскирует танк ветками, но всё напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S", — написал Экс в статье для Forbes.

Экс подчеркнул, после точного удара танк восстановить не было возможным. Обозреватель уточнил, что манёвр произошёл на участке фронта Кременная — Сватово.