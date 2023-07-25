Великую Отечественную войну невозможно сравнивать со спецоперацией ВС РФ на Украине, тогда и сейчас перед российскими войсками стояли совершенно разные задачи, заявил военный историк Александр Полищук.
"Военкоры несут ересь про сравнение СВО и ВОВ, они забывают главное — цели", — отметил он в интервью изданию "Украина.ру".
В битвах с гитлеровской армией мы освобождали свою территорию, пояснил специалист. Сейчас задача — демилитаризовать и денацифицировать Украину, то есть уничтожить весь её военный потенциал.
Именно поэтому в настоящее время российские силы выполняют стратегическую цель: не захватывают и присоединяют украинские территории или города, а сжигают танки и бронемашины ВСУ о тщательно выстроенную оборону.
Ранее стало известно, что Киев нашёл новую причину провала контрнаступления украинской армии.
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