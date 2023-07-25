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Военный историк Полищук: военкоры несут ересь, когда сравнивают СВО с Отечественной войной

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Силовые структуры

Великую Отечественную войну невозможно сравнивать со спецоперацией ВС РФ на Украине, тогда и сейчас перед российскими войсками стояли совершенно разные задачи, заявил военный историк Александр Полищук.

Военный историк Полищук: военкоры несут ересь, когда сравнивают СВО с Отечественной войной
Фото: redstar.ru

"Военкоры несут ересь про сравнение СВО и ВОВ, они забывают главное — цели", — отметил он в интервью изданию "Украина.ру".

В битвах с гитлеровской армией мы освобождали свою территорию, пояснил специалист. Сейчас задача — демилитаризовать и денацифицировать Украину, то есть уничтожить весь её военный потенциал.

Именно поэтому в настоящее время российские силы выполняют стратегическую цель: не захватывают и присоединяют украинские территории или города, а сжигают танки и бронемашины ВСУ о тщательно выстроенную оборону.

Ранее стало известно, что Киев нашёл новую причину провала контрнаступления украинской армии.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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