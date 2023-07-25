Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнемётов РПВ-16 в боях

Огнемёты РПВ-16 украинского производства не имеют эффекта в боях на открытой местности, однако, боевиков ВСУ продолжают ими снабжать, рассказа военнопленный Виталий Серый.

Фото: russiatoday.ru

По словам служащего 63-й бригады ВС Украины, оружие с трудом годится для боёв в городских условиях.

"Они в полях не эффективны, это больше в городских боях эти базуки. РПВ-16 они называются. Украинские. Оружие не для полей, ну в городе если по зданиям пострелять — то, возможно", — рассказал военнопленный РИА Новости.

РПВ-16 — реактивный огнемёт украинского производства. Оружие однозарядное калибром 93 миллиметра. Фактически он представляет собой аналог советского огнемёта РПО-А "Шмель".