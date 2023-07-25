Огнемёты РПВ-16 украинского производства не имеют эффекта в боях на открытой местности, однако, боевиков ВСУ продолжают ими снабжать, рассказа военнопленный Виталий Серый.
По словам служащего 63-й бригады ВС Украины, оружие с трудом годится для боёв в городских условиях.
"Они в полях не эффективны, это больше в городских боях эти базуки. РПВ-16 они называются. Украинские. Оружие не для полей, ну в городе если по зданиям пострелять — то, возможно", — рассказал военнопленный РИА Новости.
РПВ-16 — реактивный огнемёт украинского производства. Оружие однозарядное калибром 93 миллиметра. Фактически он представляет собой аналог советского огнемёта РПО-А "Шмель".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные провели исследование и выяснили, какие полезные привычки могут значительно повысить продолжительность жизни.