В Сумской области беспилотники нанесли удары по объекту Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, где осуществлялась подготовка диверсантов к осуществлению терактов в регионах России.
Об этом сообщает "Военное обозрение". По информации издания, базу ГУР удалось ликвидировать с помощью БПЛА.
"Среди прочего была уничтожена база подготовки боевиков", — подчёркивается в публикации.
Ранее "Русская весна" проинформировала о ночных ударах ВС РФ по целям в украинских регионах. Как пояснили военкоры, взрывы прозвучали в Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской и Черниговской областях, а также в районе Киева. Подробности атаки уточняются.
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