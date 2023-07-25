"ВО": нанесён удар по базе ГУР Украины в Сумах, где готовили диверсантов для терактов против РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сумской области беспилотники нанесли удары по объекту Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, где осуществлялась подготовка диверсантов к осуществлению терактов в регионах России.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает "Военное обозрение". По информации издания, базу ГУР удалось ликвидировать с помощью БПЛА.

"Среди прочего была уничтожена база подготовки боевиков", — подчёркивается в публикации.

Ранее "Русская весна" проинформировала о ночных ударах ВС РФ по целям в украинских регионах. Как пояснили военкоры, взрывы прозвучали в Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской и Черниговской областях, а также в районе Киева. Подробности атаки уточняются.