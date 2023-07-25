Резников: Украина продолжит атаковать Крым и Керченский мост

ВСУ продолжат атаковать полуостров Крым и Керченский мост.

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

Об это сообщил глава министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Все эти цели являются официальными, потому что уменьшит их возможности воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев", — цитирует телеканал CNN украинского министра обороны.

Первое, что даст возможность спасти жизни украинцев — передислокация средств противовоздушной обороны за пределы городов, чтобы ракеты украинских ПВО не запускали ракеты, которые падают прямо на головы людей, комментирует Резникова издание "Украина.ру". Правда, тогда у киевского режима не будет живого щита для оставшихся комплексов ПВО.

"А чего ещё ожидать от террориста Резникова и его соучастников?" — подытожил портал.