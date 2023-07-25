New York Times: Россия впервые атаковала украинские объекты в 300 метрах от границ НАТО

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские ударные беспилотники, которые атаковали порт Рени на Дунае в Одесской области, впервые применялись прямо у границ НАТО, пишут американские СМИ.

Фото: РБК

От уничтоженной портовой инфраструктуры до государственной границе Румынии, которая является членом Североатлантического альянса, расстояние составляет 300-400 метров.

"Нападение, совершенное через реку из Румынии, повысило риск прямой конфронтации с членом НАТО", — отметили журналисты The New York Times.

Они уточнили, что атака дронов ВС РФ произошла в тот же день, когда украинские беспилотники нанесли удар по зданиям в Москве.

Тем временем Министерство обороны Румынии заявило, что поддерживает позицию "повышенной бдительности" со своими союзниками на восточном фланге военного блока.