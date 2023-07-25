Российские ударные беспилотники, которые атаковали порт Рени на Дунае в Одесской области, впервые применялись прямо у границ НАТО, пишут американские СМИ.
От уничтоженной портовой инфраструктуры до государственной границе Румынии, которая является членом Североатлантического альянса, расстояние составляет 300-400 метров.
"Нападение, совершенное через реку из Румынии, повысило риск прямой конфронтации с членом НАТО", — отметили журналисты The New York Times.
Они уточнили, что атака дронов ВС РФ произошла в тот же день, когда украинские беспилотники нанесли удар по зданиям в Москве.
Тем временем Министерство обороны Румынии заявило, что поддерживает позицию "повышенной бдительности" со своими союзниками на восточном фланге военного блока.
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